Писеев: я не хочу верить в то, что Медведева ушла от Тутберидзе

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев выразил удивление информации о завершении сотрудничества Евгении Медведевой и тренер Эттери Тутберидзе

«Я вообще первый раз слышу. У меня такой информации нет. Для меня это шок. Трудно в это поверить. Для чего? У неё блестящий тренер, мирового уровня. Не верю. Даже представить не могу, что такое может произойти. К Жене все очень хорошо относятся, не только Тутберидзе, но и федерация, и вся страна. Я не хочу в это верить», — приводит слова Писеева «Чемпионат».

Ранее Алексей Мишин заявил, что жизнь покажет, будет ли уход Медведевой от Тутберидзе шагом вперёд.