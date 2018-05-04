Россиянка Оршуш стала чемпионкой Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 53 кг

Россиянка Стальвира Оршуш завоевала золото в весовой категории до 53 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.

В финале Оршуш одержала победу над представительницей Белоруссии Ванессой Колодинской. Бронзовыми призёрами стали гречанка Мария Преволараки и полька Катаржина Кравчик. Ранее сообщалось, что Екатерина Букина завоевала серебро на ЧМ по греко-римской борьбе в весовой категории до 76 кг.