Россиянка Оршуш стала чемпионкой Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 53 кг
Россиянка Стальвира Оршуш завоевала золото в весовой категории до 53 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.
В финале Оршуш одержала победу над представительницей Белоруссии Ванессой Колодинской.
Бронзовыми призёрами стали гречанка Мария Преволараки и полька Катаржина Кравчик.
Ранее сообщалось, что Екатерина Букина завоевала серебро на ЧМ по греко-римской борьбе в весовой категории до 76 кг.
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