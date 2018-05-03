Россиянка Букина завоевала серебро на ЧМ по греко-римской борьбе в весовой категории до 76 кг
Россиянка Екатерина Букина завоевала серебряную награду в весовой категории до 76 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.
В финале Букина уступила турчанке Ясмин Адар.
Бронзовые награды выиграли белоруска Василиса Марзалюк и представительница Азербайджана Сабира Алиева.
Ранее сообщалось, что Светлана Липатова стала бронзовым призёром ЧЕ по греко-римской борьбе в весовой категории до 59 кг.
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