Россиянка Букина завоевала серебро на ЧМ по греко-римской борьбе в весовой категории до 76 кг

Россиянка Екатерина Букина завоевала серебряную награду в весовой категории до 76 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.

В финале Букина уступила турчанке Ясмин Адар. Бронзовые награды выиграли белоруска Василиса Марзалюк и представительница Азербайджана Сабира Алиева. Ранее сообщалось, что Светлана Липатова стала бронзовым призёром ЧЕ по греко-римской борьбе в весовой категории до 59 кг.