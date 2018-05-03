Россиянка Липатова стала бронзовым призёром ЧЕ по греко-римской борьбе в весовой категории до 59 кг

Россиянка Светлана Липатова завоевала бронзовую награду в весовой категории до 59 кг на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, проходящем в Каспийске.

В поединке за третье место Липатова должна была сразиться со шведкой Эммой Юханссон, но та из-за травмы не смогла выйти на ковёр.

Золото завоевала представительница Турции Элиф Есилирмак, победившая болгарку Мими Христову.

Ранее сообщалось, что Анастасия Братчикова стала чемпионкой Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 68 кг.