Врио главы РФС: решение о выдаче или невыдаче «Авангарду» лицензии будет выносить непосредственно УЕФА

Временно исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с лицензированием курского «Авангарда» для участия в еврокубках.

«Учитывая то, что этот клуб не представляет высший дивизион, для него в соответствии с правилами УЕФА предусмотрена специальная процедура возможного получения лицензии УЕФА с другими сроками прохождения лицензирования и более упрощёнными требованиями по критериям лицензирования: спортивным, инфраструктурным, кадрово-административным, правовым и финансовым», — приводит слова Алаева ТАСС.

Он отметил, что «Авангард» воспользовался этой возможностью и проходит процедуру лицензирования.

«Решение о выдаче или невыдаче «Авангарду» лицензии будет выносить непосредственно соответствующий орган УЕФА, а не РФС. Естественно, это возможно только при условии победы в Кубке России по футболу», — добавил функционер.

Ранее Алаев заявил, что вопрос о получении «Тосно» лицензии УЕФА закрыт в силу определённого бездействия руководства клуба.