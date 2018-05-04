Сборная России забросила четвёртую шайбу в ворота Франции во втором периоде матча ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею со счётом 4:0 выигрывает у команды Франции по итогам второго периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании.

На 38-й минуте Кирилл Капризов после передачи Павла Дацюка поразил ворота Флорьяна Арди, таким образом оформив дубль по ходу встречи. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.