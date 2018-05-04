Каррера об уходе Пилипчука: мне он ничего не сказал лично

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение своего помощника Романа Пилипчука покинуть команду.

«Причины его ухода я знать не могу. Могу только предположить, что он устал работать на «Спартак», работать со мной. Мне он ничего не сказал лично. Я прочитал об этом в газете. Это некрасиво не только с моей точки зрения. Считаю, это некрасиво и по отношению к клубу», — приводит слова Карреры Sport24.

Он отметил, что со временем для себя поймёт причины ухода Пилипчука.

«Все мы взрослые люди, мы вправе делать свой выбор. Роман сделал этот выбор. Желаю ему удачи в дальнейшей карьере», — добавил итальянский специалист.

Ранее сообщалось, что Пилипчука могут отстранить от работы с футбольным «Спартаком» перед матчем с «Ростовом».