СМИ: Сегодня тренера Пилипчука могут отстранить от работы с футбольным «Спартаком»

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Сегодня тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук может быть отстранён от работы с основным составом команды.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Руководство «Спартака» намерено принять решение такое решение по корпоративным соображениям. Пилипчук, ранее объявивший о своём уходе из команды после сезона, не поставил в известность клуб.

В противном случае, по информации издания, решение об отстранении Пилипчука будет принято после матча 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» — «Ростов».

Ранее помощник главного тренера московского «Спартака» Роман Пилипчук, отвечающий за анализ соперников, объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

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