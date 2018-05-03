Помощник Карреры объявил, что покинет «Спартак» по окончании сезона

Помощник главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Роман Пилипчук, отвечающий за анализ соперников, объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства», — приводит слова Пилипчука «Спорт-экспресс».

Он отметил, что за время работы в «Спартаке» набрался знаний и опыта, чтобы снова стать главным тренером.

«Не хотел бы, чтобы кто-то истолковал мой уход и нынешнее заявление о нём превратно. Подчёркиваю: «Спартак» стал для меня родной командой, в оставшихся до конца чемпионата турах я сделаю всё, что от меня потребуется, чтобы мы завершили первенство на максимально высоком месте», — добавил специалист.

На протяжении тренерской карьеры Пилипчук был главным тренером таких клубов, как румынская «Дачия», донецкий «Олимпик» и латвийский «Спартак».

Ранее Каррера объяснил, почему его помощник Пилипчук не отправился со «Спартаком» на матч с «Амкаром».