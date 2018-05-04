Президент «Анжи» Кадиев дисквалифицирован на четыре матча за нецензурную лексику

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал президента махачкалинского «Анжи» Османа Кадиева на четыре матча за нецензурную лексику, попавшую в эфир.

«Мы уже полгода назад рассматривали такой вопрос, тогда дисквалифицировали его на два матча и оштрафовали на 30 тыс. рублей. В связи с повторением инцидента — дисквалификация на четыре матча и штраф 100 тыс. Он не может присутствовать как официальное лицо на стадионе, пропустит две игры в этом сезоне и две — в следующем или в раунде стыковых матчей», — приводит ТАСС слова председателя комитета по этике РФС Семёна Андреева.

Инцидент произошёл после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РФПЛ) во время флеш-интервью с главным тренером «Урала» Александром Тархановым. Нецензурные высказывания Кадиева попали в эфир телеканала «Наш футбол».

Ранее сообщалось, что травмированные футболисты Георгий Джикия и Александр Кокорин включены в пул тестирования РУСАДА.