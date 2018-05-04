Российская биатлонистка Глазырина дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Глазырина признана виновной в употреблении запрещённых препаратов, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортсменка дисквалифицирована с 24 апреля 2018 года.

IBU также сообщает, что все результаты, показанные Глазыриной в период с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года, аннулированы.

Ранее сообщалось, что в прошедшем сезоне около 30 спортсменов отправили письма в IBU из-за допингового скандала в российском спорте и проведения этапа Кубка мира в Тюмени.