СМИ: Около 30 спортсменов отправили письма в IBU из-за допингового скандала в российском спорте
Биатлонисты требовали от IBU принять меры в отношении России, сообщает NRK.
Немецкие биатлонисты Арнд Пайффер и Эрик Лессер просили перенести этап Кубка мира из Тюмени. Они сожалели, что не видят конкретных действий со стороны руководства IBU.
В числе отправивших письма был и швед Себастиан Самэульссон, который бойкотировал российский этап КМ.
По словам президента Федерации биатлона Норвегии Эрленда Шлоквика, норвежские биатлонисты не писали в IBU.
Ранее трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказал мнение по поводу обвинений в подкупе голосов на конгрессе IBU в пользу Тюмени в борьбе за чемпионат мира 2021 года.