СМИ: Около 30 спортсменов отправили письма в IBU из-за допингового скандала в российском спорте

Около 30 спортсменов в прошедшем сезоне отправили письма в Международный союз биатлонистов (IBU) из-за допингового скандала в российском спорте и проведения этапа Кубка мира в Тюмени.

Биатлонисты требовали от IBU принять меры в отношении России, сообщает NRK.

Немецкие биатлонисты Арнд Пайффер и Эрик Лессер просили перенести этап Кубка мира из Тюмени. Они сожалели, что не видят конкретных действий со стороны руководства IBU.

В числе отправивших письма был и швед Себастиан Самэульссон, который бойкотировал российский этап КМ.

По словам президента Федерации биатлона Норвегии Эрленда Шлоквика, норвежские биатлонисты не писали в IBU.

Ранее трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказал мнение по поводу обвинений в подкупе голосов на конгрессе IBU в пользу Тюмени в борьбе за чемпионат мира 2021 года.