Сёмин продлил контракт с «Локомотивом»
Контракт с 70-летним специалистом рассчитан по схеме 1+1.
На следующий сезон перед Сёминым поставлена задача выхода клуба в Лигу чемпионов и успешного выступления в Кубке России. В случае достижения поставленных целей контракт будет автоматически продлён ещё на год.
Официальное объявление о продлении контракта состоится вечером 4 мая.
Ранее сообщалось, что все билеты на матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» проданы.