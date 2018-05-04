Сёмин продлил контракт с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подписал новый контракт с клубом.

Контракт с 70-летним специалистом рассчитан по схеме 1+1.

На следующий сезон перед Сёминым поставлена задача выхода клуба в Лигу чемпионов и успешного выступления в Кубке России. В случае достижения поставленных целей контракт будет автоматически продлён ещё на год.

Официальное объявление о продлении контракта состоится вечером 4 мая.

Ранее сообщалось, что все билеты на матч 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» проданы.