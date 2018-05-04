Россиянин Прокунин возглавит сборную Украины по биатлону

Российский биатлонный тренер Андрей Прокунин сообщил, что завершил работу со сборной Южной Кореи и возглавит национальную команду Украины.

«Я заранее согласовал свой переход в сборную Украины с руководством корейской федерации биатлона, все отнеслись к моему решению с пониманием, мы поблагодарили друг друга за совместный труд. Я действительно очень благодарен корейским коллегам и руководству федерации за то, что во всех вопросах они шли мне навстречу», — цитирует Прокунина РИА Новости.

Он также отметил, что решение покинуть сборную Южной Кореи далось непросто. В составе Южной Кореи выступали Тимофей Лапшин, Анна Фролина и Екатерина Аввакумова, ранее представлявшие Россию.

«Самое тяжёлое — расставаться со спортсменами. Каждый из них очень дорог, и от мысли, что я вынужден их оставить, просто разрывается сердце. Если им когда-нибудь понадобится моя помощь или совет, всегда буду рад помочь», — добавил Прокунин.

Российский специалист подписал контракт с Федерацией биатлона Украины на четыре года. В сборную Украины также намерены перейти ряд специалистов сервис-группы Прокунина.

Ранее первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщили о совместном выдвижении на руководящие должности в Союзе биатлонистов России (СБР).