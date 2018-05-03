Васильев будет работать с Майгуровым и претендовать на пост вице-президента СБР

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщили о совместном выдвижении на руководящие должности в Союза биатлонистов России (СБР).

«Мы решили объединить усилия и выставить на выборах руководителя СБР кандидатуру Виктора Майгурова в качестве президента организации и Дмитрия Васильева в качестве первого вице-президента Союза биатлонистов России», — приводит совместно заявление Майгурова и Васильева РИА Новости.

Они отметили, что намерены объединить свои знания и видения необходимых реформ с целью вернуть российский флаг на флагштоки всех стадионов мира.

«Мы хотим, чтобы никто не сомневался, что победа эта добыта чисто, без применения допинга, в честной борьбе», — отмечается в сообщении.

Выборы президента СБР состоятся 18 мая в Тюмени. В них также будет участвовать четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв.

Ранее Драчёв заявил, что приглашение Бьорндалена сработало бы положительно на имидж российского биатлона.