Васильев будет работать с Майгуровым и претендовать на пост вице-президента СБР

Короткая ссылка
Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщили о совместном выдвижении на руководящие должности в Союза биатлонистов России (СБР).

«Мы решили объединить усилия и выставить на выборах руководителя СБР кандидатуру Виктора Майгурова в качестве президента организации и Дмитрия Васильева в качестве первого вице-президента Союза биатлонистов России», — приводит совместно заявление Майгурова и Васильева РИА Новости.

Они отметили, что намерены объединить свои знания и видения необходимых реформ с целью вернуть российский флаг на флагштоки всех стадионов мира.

«Мы хотим, чтобы никто не сомневался, что победа эта добыта чисто, без применения допинга, в честной борьбе», — отмечается в сообщении.

Выборы президента СБР состоятся 18 мая в Тюмени. В них также будет участвовать четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв.

Ранее Драчёв заявил, что приглашение Бьорндалена сработало бы положительно на имидж российского биатлона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Биатлон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных