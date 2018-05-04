«Питтсбург» выиграл у «Вашингтона» в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ, Малкин забросил победную шайбу

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«Питтсбург Пингвинз» на своём льду одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Питтсбурга» дубль оформил Джейк Гюнцель (30-я и 60-я минуты), ещё одну шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин (38-я).

У «Вашингтона» гол на счету Ти Джея Оши (33-я минута), которому ассистировал россиянин Евгений Кузнецов.

Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 2:2. Пятая игра пройдёт 5 мая в Вашингтоне.

Ранее клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Бостон Брюинз» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ со счётом 4:1.

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