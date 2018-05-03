«Тампа» повела в серии с «Бостоном» в плей-офф НХЛ, «Сан-Хосе» сравнял счёт в противостоянии с «Вегасом»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Бостон Брюинз» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счётом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Ондржей Палат (2-я и 4-я минута), Энтони Серелли (17-я минута) и Стивен Стэмкос (60-я минута). Единственный гол у проигравших забил Патрис Бержерон (15-я минута).

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по воротам и был признан второй звездой встречи.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Тампы».

В другом матче дня «Сан-Хосе Шаркс» одержал крупную победу над «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ (4:0) и сравнял счёт в противостоянии (2:2).

Точными бросками отметились Маркус Сёренсен (16-я минута), Йоонас Донской (20-я минута), Томаш Гертл (26-я минута) и Джо Павелски (52-я минута.

Ранее сообщалось, что чешский голкипер «Трактора» Францоуз продолжит карьеру в НХЛ.