Бах подтвердил, что Жуков потеряет членство в МОК после ухода из ОКР
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что Александр Жуков лишится членства в организации после того, как завершит работу в должности руководителя Олимпийского комитета России (ОКР).
«Да, мы знаем о том, что Александр Жуков не намерен принимать участие в выборах главы ОКР. После избрания нового президента ОКР Жуков потеряет место в МОК, поскольку он стал членом организации из-за поста президента национального комитета», — приводит слова Баха ТАСС.
Ранее сообщалось, что Жуков не будет участвовать в выборах президента ОКР.
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