Зубков о намерении МОК обжаловать решение CAS: нужно иметь доказательнства, а не голословно обвинять спортсменов

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) подать апелляции на решения Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которым были оправданы российские спортсмены.

«Нужно иметь доказательную базу, а не голословно обвинять наших спортсменов. Это самое главное. Должны быть предоставлены факты, а не данные комиссии Дениса Освальда, которая не предоставила никакой доказательной базы в отношении наших спортсменов, в том числе меня», — приводит слова Зубкова РИА Новости.

Он отметил, что был уверен в том, что МОК попытается обжаловать решение CAS.

«Ну пожалуйста, пускай подаёт. Ребята оправданы, и почему им отказали в участии в Олимпийских играх, тоже вопрос к МОК. На каком основании они отказали ребятам, которые полностью оправданы», — добавил глава федерации.

Ранее Томас Бах подтвердил, что МОК подаст апелляции на решения CAS, согласно которым были оправданы российские спортсмены.