Зубков о намерении МОК обжаловать решение CAS: нужно иметь доказательнства, а не голословно обвинять спортсменов

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Глава Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал намерение Международного олимпийского комитета (МОК) подать апелляции на решения Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которым были оправданы российские спортсмены.

«Нужно иметь доказательную базу, а не голословно обвинять наших спортсменов. Это самое главное. Должны быть предоставлены факты, а не данные комиссии Дениса Освальда, которая не предоставила никакой доказательной базы в отношении наших спортсменов, в том числе меня», — приводит слова Зубкова РИА Новости.

Он отметил, что был уверен в том, что МОК попытается обжаловать решение CAS.

«Ну пожалуйста, пускай подаёт. Ребята оправданы, и почему им отказали в участии в Олимпийских играх, тоже вопрос к МОК. На каком основании они отказали ребятам, которые полностью оправданы», — добавил глава федерации.

Ранее Томас Бах подтвердил, что МОК подаст апелляции на решения CAS, согласно которым были оправданы российские спортсмены.

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