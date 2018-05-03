Зубков о намерении МОК обжаловать решение CAS: нужно иметь доказательнства, а не голословно обвинять спортсменов
«Нужно иметь доказательную базу, а не голословно обвинять наших спортсменов. Это самое главное. Должны быть предоставлены факты, а не данные комиссии Дениса Освальда, которая не предоставила никакой доказательной базы в отношении наших спортсменов, в том числе меня», — приводит слова Зубкова РИА Новости.
Он отметил, что был уверен в том, что МОК попытается обжаловать решение CAS.
«Ну пожалуйста, пускай подаёт. Ребята оправданы, и почему им отказали в участии в Олимпийских играх, тоже вопрос к МОК. На каком основании они отказали ребятам, которые полностью оправданы», — добавил глава федерации.
Ранее Томас Бах подтвердил, что МОК подаст апелляции на решения CAS, согласно которым были оправданы российские спортсмены.