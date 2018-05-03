Бах сообщил, что Украина отменила запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях на территории России

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что украинские власти отменили введённый ранее запрет своим спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.

«Украинский министр спорта запретил своим спортсменам участвовать в соревнованиях в России. Но после переговоров с МОК это решение был изменено, а украинцы могут участвовать в соревнованиях в России. Мы уже получили официальное подтверждение от властей страны, что запрет больше не действует», — приводит слова Баха ТАСС.

Ранее сообщалось, что представители Федерации футбола Украины не будут участвовать в конгрессе ФИФА в Москве.

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