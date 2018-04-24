Представители Федерации футбола Украины не будут участвовать в конгрессе ФИФА в Москве
Как сообщает пресс-служба ФФУ, такое решение было принято на заседании исполкома организации.
Отмечается, что ФФУ уполномочила временного поверенного в делах Украины в России Руслана Нимчинского принять участие в конгрессе во избежание санкций со стороны ФИФА.
68-й конгресс ФИФА пройдёт в Москве с 12 по 13 июня.
Ранее сообщалось, что крымчане не смогут попасть на финал Лиги чемпионов в Киеве по российским паспортам.