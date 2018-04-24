Представители Федерации футбола Украины не будут участвовать в конгрессе ФИФА в Москве

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Федерация футбола Украины (ФФУ) не будет делегировать своих представителей на конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдёт летом 2018 года в Москве.

Как сообщает пресс-служба ФФУ, такое решение было принято на заседании исполкома организации.

Отмечается, что ФФУ уполномочила временного поверенного в делах Украины в России Руслана Нимчинского принять участие в конгрессе во избежание санкций со стороны ФИФА.

68-й конгресс ФИФА пройдёт в Москве с 12 по 13 июня.

Ранее сообщалось, что крымчане не смогут попасть на финал Лиги чемпионов в Киеве по российским паспортам.

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