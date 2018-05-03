Cаблистки России и Франции откроют спортивную программу ПМЭФ-2018
Матч состоится 24 мая в Российском этнографическом музее.
Отмечается, что в рамках спортивной программы ПМЭФ-2018 пройдут гала-матчи по хоккею и баскетболу, турнир по шахматам, автомобильные соревнования в дисциплинах трофи-рейд и ретро-ралли, а также турниры по гольфу, теннису и конкуру.
Петербургский международный экономический форум пройдёт с 24 по 26 мая.
Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2018 пройдут теледебаты RT «От Атлантики до Тихого океана: создавая пространство доверия».