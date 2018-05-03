Cаблистки России и Франции откроют спортивную программу ПМЭФ-2018

Товарищеский матч женских сборных России и Франции по фехтованию на саблях откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2018 года.

Матч состоится 24 мая в Российском этнографическом музее.

Отмечается, что в рамках спортивной программы ПМЭФ-2018 пройдут гала-матчи по хоккею и баскетболу, турнир по шахматам, автомобильные соревнования в дисциплинах трофи-рейд и ретро-ралли, а также турниры по гольфу, теннису и конкуру.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 24 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2018 пройдут теледебаты RT «От Атлантики до Тихого океана: создавая пространство доверия».