Cаблистки России и Франции откроют спортивную программу ПМЭФ-2018

Короткая ссылка
Товарищеский матч женских сборных России и Франции по фехтованию на саблях откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2018 года.

Матч состоится 24 мая в Российском этнографическом музее.

Отмечается, что в рамках спортивной программы ПМЭФ-2018 пройдут гала-матчи по хоккею и баскетболу, турнир по шахматам, автомобильные соревнования в дисциплинах трофи-рейд и ретро-ралли, а также турниры по гольфу, теннису и конкуру.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 24 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2018 пройдут теледебаты RT «От Атлантики до Тихого океана: создавая пространство доверия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хроника
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных