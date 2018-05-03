Вход на последний домашний матч «Рубина» будет бесплатным
Казанский «Рубин» сделал бесплатным для зрителей вход на последний домашний матч сезона.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В рамках 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) подопечные Курбана Бердыева встретятся с «Уфой» 7 мая.
Отмечается, что все желающие смогут получить билеты в кассах стадиона «Казань Арена» в день игры.
Ранее сообщалось, что пять британских клубов проявляют интерес к форварду «Рубина» Азмуну.
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