Вход на последний домашний матч «Рубина» будет бесплатным

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Казанский «Рубин» сделал бесплатным для зрителей вход на последний домашний матч сезона.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В рамках 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) подопечные Курбана Бердыева встретятся с «Уфой» 7 мая.

Отмечается, что все желающие смогут получить билеты в кассах стадиона «Казань Арена» в день игры.

Ранее сообщалось, что пять британских клубов проявляют интерес к форварду «Рубина» Азмуну.

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