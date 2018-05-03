СМИ: В случае победы над «Зенитом» «Локомотив» сразу получит кубок чемпиона России
Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что в положении о призе Кубка чемпионов России написано, что по возможности РФПЛ может обеспечить вручение трофея клубу-чемпиону непосредственно после окончания матча, в котором определился победитель турнира, если это не противоречит требованиям по обеспечению безопасности при проведении матча.
Ранее главный тренер «Локомотива» Сёмин обратился к болельщикам перед матчем с «Зенитом».