СМИ: В случае победы над «Зенитом» «Локомотив» сразу получит кубок чемпиона России

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В случае победы над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) московский «Локомотив» сразу получит кубок чемпиона страны.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что в положении о призе Кубка чемпионов России написано, что по возможности РФПЛ может обеспечить вручение трофея клубу-чемпиону непосредственно после окончания матча, в котором определился победитель турнира, если это не противоречит требованиям по обеспечению безопасности при проведении матча.

Ранее главный тренер «Локомотива» Сёмин обратился к болельщикам перед матчем с «Зенитом».

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