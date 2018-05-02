Сёмин: «Локомотив» должен сделать этот самый сложный, золотой шаг

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам перед матчем 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом», победа в котором принесёт команде титул чемпиона России.

«Друзья! Вспомните, как мы начинали в конце прошлого сезона, когда вместе поднимались со дна турнирной таблицы. Было трудно, но мы выиграли кубок! Потом впервые в истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы. И всё благодаря вам — нашим болельщикам!» — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что его команда будет биться до конца только за победу, чего бы это ни стоило.

«Запомните: в любой самый ответственный момент всю ответственность за результат я беру на себя. Гладкой дороги в футболе не бывает. Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И сделаем его, потому что я верю каждому игроку, верю каждому из вас. В этом сила сегодняшнего «Локомотива», — добавил тренер.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 5 мая в Москве на «РЖД Арене».

Ранее сообщалось, что Марио Балотелли находится в сфере интересов «Локомотива».