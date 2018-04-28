Арустамян: Балотелли находится в сфере интересов ФК «Локомотив»

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Известный телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о том, что московский «Локомотив» заинтересован в приобретении итальянского нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, который по окончании сезона станет свободным агентом.

«Это правда, что Марио Балотелли — в сфере интересов «Локомотива». Первые контакты между железнодорожниками и агентом футболиста Мино Райолой были ещё зимой, когда стало понятно, что Балотелли не продлит контракт с «Ниццей», — сказал Арустамян в эфире YouTube-канала «Секретные материалы».

Он отметил, что руководство «Локомотива» предлагает Балотелли зарплату около €4 млн в год.

«Поэтому пока это не выглядит фантастикой. Вполне возможно, что «Локомотив» и Балотелли продолжат общение между собой», — подчеркнул Арустамян.

Ранее сообщалось, что игроки «Локомотива» снялись в сериале о закулисье футбольной жизни.

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