Комментатор UFC не верит, что Макгрегору позволят ещё раз драться в Нью-Йорке

Известный комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган выразил мнение, что ирландский боец и экс-чемпион организации Конор Макгрегор больше не сможет проводить бои в Нью-Йорке.

«Я не думаю, что Нью-Йорк позволит Макгрегору когда-либо ещё драться у себя. Атлетическая комиссия Нью-Йорка только открывала для себя смешанные боевые единоборства на шоу UFC 223», — приводит слова Рогана «Чемпионат» со ссылкой на подкаст комментатора.

Он отметил, что после того, как Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC 223, он вряд ли получит шанс провести бой в Нью-Йорке.

Ранее тренер Макгрегора заявил, что ирландец готов драться с Нурмагомедовым в России.