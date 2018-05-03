Комментатор UFC не верит, что Макгрегору позволят ещё раз драться в Нью-Йорке

Короткая ссылка
Известный комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган выразил мнение, что ирландский боец и экс-чемпион организации Конор Макгрегор больше не сможет проводить бои в Нью-Йорке.

«Я не думаю, что Нью-Йорк позволит Макгрегору когда-либо ещё драться у себя. Атлетическая комиссия Нью-Йорка только открывала для себя смешанные боевые единоборства на шоу UFC 223», — приводит слова Рогана «Чемпионат» со ссылкой на подкаст комментатора.

Он отметил, что после того, как Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC 223, он вряд ли получит шанс провести бой в Нью-Йорке.

Ранее тренер Макгрегора заявил, что ирландец готов драться с Нурмагомедовым в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных