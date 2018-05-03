Комментатор UFC не верит, что Макгрегору позволят ещё раз драться в Нью-Йорке
«Я не думаю, что Нью-Йорк позволит Макгрегору когда-либо ещё драться у себя. Атлетическая комиссия Нью-Йорка только открывала для себя смешанные боевые единоборства на шоу UFC 223», — приводит слова Рогана «Чемпионат» со ссылкой на подкаст комментатора.
Он отметил, что после того, как Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC 223, он вряд ли получит шанс провести бой в Нью-Йорке.
Ранее тренер Макгрегора заявил, что ирландец готов драться с Нурмагомедовым в России.