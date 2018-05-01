Тренер Макгрегора заявил, что ирландец готов драться с Нурмагомедовым в России

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Тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора Оуэн Родди заявил, что его подопечный готов провести поединок с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в России.

«Сразу после боя с Флойдом Мейвезером — младшим Конор сказал мне, что готов драться с Хабибом в России. Макгрегор сказал: «Сделаем это, как в «Рокки», — приедем в Сибирь, и я буду тренироваться в снегу», — приводит слова Родди Daily Express.

Наставник отметил, что, несмотря на комичность фразы, Макгрегор был настроен решительно.

«У Макгрегора с Нурмагомедовым получится отличный бой, и я хотел бы его увидеть», — сказал Родди.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, при каком условии состоится бой между действующим чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

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