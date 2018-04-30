Глава UFC заявил, что Макгрегор не будет драться с Нурмагомедовым в России

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, при каком условии состоится бой между действующим чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«В какой-то момент Хабиб проведёт бой в России, но его соперником будет не Конор. Если Макгрегор встретится с Нурмагомедовым, то произойдёт это в Лас-Вегасе — такой поединок слишком велик, чтобы проводить его в России», — цитирует Уайта TMZ Sports.

Глава UFC отметил, что изначально надо разобраться с нападением ирландца на автобус с участниками турнира, среди которых находился Нурмагомедов.

Ранее Уайт заявил, что рассматривает американца Дастина Порье в качестве одного из претендентов на бой с чемпионом в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.