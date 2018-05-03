Журналист: Арбитр матча «Рома» — «Ливерпуль» Скомина осознал свои ошибки в раздевалке

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Словенский арбитр Дамир Скомина, обслуживавший ответный полуфинальный поединок футбольной Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и английским «Ливерпулем», по окончании встречи признал свои ошибки, напрямую повлиявшие на её результат.

Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщил итальянский журналист Танкреди Палмьери.

По словам журналиста, в раздевалке Скомина, имевший основания назначить два пенальти в ворота «Ливерпуля» за фол Лориса Кариуса на Эдине Джеко и игру Трента Александера-Арнольда рукой в своей штрафной площади, «осознал собственные ошибки» и «чувствовал себя разбитым».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.

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