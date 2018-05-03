Полузащитник «Ливерпуля» о матче с «Ромой»: мы знаем, как сделать всё гораздо интереснее

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, ставший автором автогола, иронично прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой».

«Даже не знаю, что сказать после этого. Мы знаем, как сделать всё гораздо интереснее, не правда ли? В целом я считаю, что мы хорошо играли, но могли контролировать ситуацию лучше», — приводит слова Милнера BBC.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.