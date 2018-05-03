Салах, Фирмино и Мане побили бомбардирский рекорд звёзд «Реала» в одном розыгрыше ЛЧ

С учётом ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» нападающие английского «Ливерпуля» Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино забили в общей сложности 29 мячей в текущем розыгрыше турнира.

Как сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter, этот показатель является рекордным в истории ЛЧ для трио одноклубников. Предыдущее достижение принадлежало форвардам испанского «Реала» Криштиану Роналду, Кариму Бензема и Гарету Бэйлу, забившим суммарно 28 мячей в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2013/2014. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.