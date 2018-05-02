Полуфинал «Ливерпуль» — «Рома» стал самым результативным в истории Лиги чемпионов

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Полуфинал футбольной Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и итальянской «Ромой» стал самым результативным в истории турнира.

Об этом сообщается на официальной странице Opta Sports в социальной сети Twitter.

За два матча соперники забили в общей сложности 13 мячей, а «Ливерпуль» отпраздновал итоговую победу с общим счётом 7:6.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.

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