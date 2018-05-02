Полуфинал «Ливерпуль» — «Рома» стал самым результативным в истории Лиги чемпионов
Полуфинал футбольной Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и итальянской «Ромой» стал самым результативным в истории турнира.
Об этом сообщается на официальной странице Opta Sports в социальной сети Twitter.
За два матча соперники забили в общей сложности 13 мячей, а «Ливерпуль» отпраздновал итоговую победу с общим счётом 7:6.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.
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