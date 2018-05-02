Стало известно, когда Гусев приедет в расположение сборной России на ЧМ-2018 по хоккею в Дании

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Нападающий Никита Гусев прибудет в расположение сборной России на чемпионат мира по хоккею 4 или 5 мая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

Гусев пропустит первые матчи национальной команды из-за болезни.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты прибыли в Копенгаген на чемпионат мира.

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