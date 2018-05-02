Стало известно, когда Гусев приедет в расположение сборной России на ЧМ-2018 по хоккею в Дании

Нападающий Никита Гусев прибудет в расположение сборной России на чемпионат мира по хоккею 4 или 5 мая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга. Гусев пропустит первые матчи национальной команды из-за болезни. Ранее сообщалось, что российские хоккеисты прибыли в Копенгаген на чемпионат мира.