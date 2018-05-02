Малайзийские бадминтонисты дисквалифицированы на 20 и 15 лет за участие в договорных матчах

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Бадминтонисты из Малайзии Зульфадли Зулькиффли и Тан Чун Сеан дисквалифицированы на 20 и 15 лет.

Об этом сообщает Inside the Games.

Отмечается, что оба спортсмена участвовали в коррупционных схемах, связанных с договорными матчами и игрой на тотализаторе.

Независимая комиссия Международной федерации бадминтона пришла к выводу, что спортсмены нарушили правила организации в отношении ставок.

Зулькиффли в период с 2013 по 2016 год совершил 31 нарушение, Сеан — 26. Также спортсмены были оштрафованы на $20 тыс. и $15 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянка Косецкая завоевала серебро на чемпионате Европы по бадминтону.

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