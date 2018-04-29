Россиянка Косецкая завоевала серебро на чемпионате Европы по бадминтону

Российская бадминтонистка Евгения Косецкая стала серебряным призёром чемпионата Европы по бадминтону в испанском городе Уэльва.

В финале Косецкая уступила испанке Каролине Марин со счётом 0-2 (15:21, 7:21).

Бронзовыми призёрами турнира стали уступившие в полуфиналах датчанки Лине Кьяэрсфельдт и Мия Блихфельдт.

Ранее женская сборная России по бадминтону стала третьей на командном чемпионате Европы, который проходил в Казани.