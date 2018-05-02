Полиция охраняет дом арбитра Орсато, работавшего на футбольном матче «Интер» — «Ювентус»

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Итальянская полиция охраняет дом арбитра Даниэле Орсато, который работал на матче 35-го тура Серии А между миланским «Интером» и туринским «Ювентусом».

Как сообщает Football Italia, арбитр подвергся критике и угрозам со стороны болельщиков, которые остались недовольны его работой. Орсато обратился за помощью в правоохранительные органы. По словам его жены, публичная критика судьи перешла все границы, и теперь семья переживает за свою безопасность.

По ходу встречи Орсато дважды воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и удалил с поля полузащитника «Интера» Матиаса Весино на 18-й минуте матча.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» вырвал победу над «Интером» в матче Серии А, забив два мяча на 87-й и 89-й минутах.

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