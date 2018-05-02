Шайба Овечкина принесла победу «Вашингтону» над «Питтсбургом» в третьем матче серии плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» выиграл у «Питтсбург Пингвинз» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли и вышел вперёд в противостоянии.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу столичного клуба.

Победную шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин за минуту до окончания игры и был признан первой звездой.

Также голами отметились Джон Карлсон (21-я минута), Чандлер Стивенсон (32-я) и Мэтт Нисканен (46-я) у победителей и Джейк Гюнцель (25-я), Патрик Хёрнквист (27-я) и Сидни Кросби (37-я минута) у проигравших.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1.

В другом матче дня «Виннипег Джетс» оказался сильнее «Нэшвилл Предаторз» (7:4) и повёл в противостоянии со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что решение об участии Малкина в третьем матче плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» примут перед игрой.