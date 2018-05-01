СМИ: «Спартак» и «Шальке» заинтересованы в услугах форварда «Милана»

Короткая ссылка
Хорватский нападающий «Милана» Никола Калинич входит в сферу интересов московского «Спартака» и гельзенкирхенского «Шальке».

Как сообщает Tuttomercatoweb, представители российского и немецкого клубов связывались с окружением игрока с целью получения информации о вероятном трансфере.

В нынешнем сезоне Калинич сыграл за «Милан» в 28 матчах и стал автором пяти голов.

Ранее сообщалось, что Марио Балотелли находится в сфере интересов «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных