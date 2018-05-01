СМИ: «Спартак» и «Шальке» заинтересованы в услугах форварда «Милана»
Хорватский нападающий «Милана» Никола Калинич входит в сферу интересов московского «Спартака» и гельзенкирхенского «Шальке».
Как сообщает Tuttomercatoweb, представители российского и немецкого клубов связывались с окружением игрока с целью получения информации о вероятном трансфере.
В нынешнем сезоне Калинич сыграл за «Милан» в 28 матчах и стал автором пяти голов.
Ранее сообщалось, что Марио Балотелли находится в сфере интересов «Локомотива».
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