СМИ: «Спартак» и «Шальке» заинтересованы в услугах форварда «Милана»

Хорватский нападающий «Милана» Никола Калинич входит в сферу интересов московского «Спартака» и гельзенкирхенского «Шальке».

Как сообщает Tuttomercatoweb, представители российского и немецкого клубов связывались с окружением игрока с целью получения информации о вероятном трансфере.

В нынешнем сезоне Калинич сыграл за «Милан» в 28 матчах и стал автором пяти голов.

Ранее сообщалось, что Марио Балотелли находится в сфере интересов «Локомотива».