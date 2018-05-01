Бывший врач «Локомотива» прокомментировал слова О'Коннора о переливаниях крови перед матчами

Бывший врач московского «Локомотива» Александр Ярдошвили прокомментировал слова экс-нападающего команды Гарри О'Коннора о том, что в клубе перед матчами практиковали процедуру переливания крови.

«Полный бред. О'Коннор алкоголик и наркоман, он что угодно может сказать. В 2006/07 году у него был тяжёлый фурункулёз. Он не тренировался какой-то период, а только лечился — как в больнице, так и в клубе. В процессе лечения к нему применялись различные антибиотики, медицинские препараты и процедуры», — приводит слова Ярдошвили «Чемпионат».

Он отметил, что одна из процедур, а именно аутогемотерапия, которую проходил О'Коннор, похожа на то, что он описал британским СМИ и назвал переливанием крови.

«Ничего другого быть не может, так как в «Локомотиве» не было необходимого оборудования для операции, о которой он говорит. Та методика, о которой он говорит, не могла применяться по определению. Это какая-то фантазия или даже патология. Особенно с учётом его алкоголизма и наркомании. Сложно воспринимать его слова иначе как выдумку. Кислородной камеры попросту не было тогда в «Локомотиве», — добавил бывший врач железнодорожников.

Ранее О'Коннор рассказал о предматчевой процедуре, которая помогала игрокам «Локомотива» повышать выносливость.