Экс-футболист «Локомотива»: у нас брали кровь, очищали, а перед игрой вливали обратно

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Бывший нападающий «Локомотива» Гарри О’Коннор рассказал о предматчевой процедуре, которая помогала игрокам московского клуба повышать выносливость.

«У нас брали кровь, а перед игрой вливали обратно. Брали кровь, очищали её, вливали обратно, а нас помещали в кислородную камеру. Вот так они работают, приятель. Это было что-то, чувствовал себя на миллион долларов. Чувствовал себя готовым отбегать два матча по 90 минут», — приводит слова О’Коннора Open Goal.

Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус высказал своё мнение по поводу назначенного пенальти в матче с «Краснодаром».

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