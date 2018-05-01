СМИ: Бьорндален может возглавить сборную России по биатлону

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален может стать новым старшим тренером мужской сборной России по биатлону.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на NTB, легендарный спортсмен стал одним из основных кандидатов на эту должность после того, как Союз биатлонистов России не стал предлагать новый контракт немецкому специалисту Рико Гроссу.

Ранее сообщалось, что Бьорндален попробует свои силы в новом виде спорта.