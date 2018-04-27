Бьорндален попробует свои силы в новом виде спорта
Восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален примет участие в гонках на собачьих упряжках, которые пройдут на этих выходных в Шушене.
«Вероятно, это оптимальный для меня вариант гонок, так как всю работу должна будет сделать собака. Мне не придётся напрягаться», — цитирует Бьорндалена VG.
Норвежец раньше уже выступал в гонках на собачьих упряжках.
Ранее Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры.
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