Михаил Южный уступил итальянцу Фаббьяно на старте теннисного турнира в Стамбуле

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Российский теннисист Михаил Южный не сумел преодолеть барьер первого круга турнира в турецком Стамбуле.

На старте соревнований Южный уступил в двух партиях итальянцу Томасу Фаббьяно со счётом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 55 минут.

За выход в четвертьфинал Фаббьяно поспорит с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй раунд турнира в Праге.

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