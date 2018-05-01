Михаил Южный уступил итальянцу Фаббьяно на старте теннисного турнира в Стамбуле
Российский теннисист Михаил Южный не сумел преодолеть барьер первого круга турнира в турецком Стамбуле.
На старте соревнований Южный уступил в двух партиях итальянцу Томасу Фаббьяно со счётом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 55 минут.
За выход в четвертьфинал Фаббьяно поспорит с боснийцем Дамиром Джумхуром.
Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй раунд турнира в Праге.
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