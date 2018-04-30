Российская теннисистка Александрова прошла во второй раунд турнира в Праге

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Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй раунд турнира в Праге.

На старте соревнований Александрова победила в двух сетах голландку Ришел Хогенкамп со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Следующий матч россиянка сыграет с хозяйкой кортов Катериной Синяковой.

Ранее россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.

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