Российская теннисистка Александрова прошла во второй раунд турнира в Праге

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй раунд турнира в Праге.

На старте соревнований Александрова победила в двух сетах голландку Ришел Хогенкамп со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Следующий матч россиянка сыграет с хозяйкой кортов Катериной Синяковой.

Ранее россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.