Российская теннисистка Александрова прошла во второй раунд турнира в Праге
Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй раунд турнира в Праге.
На старте соревнований Александрова победила в двух сетах голландку Ришел Хогенкамп со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
Следующий матч россиянка сыграет с хозяйкой кортов Катериной Синяковой.
Ранее россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен