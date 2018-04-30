Вихлянцева вышла во второй круг теннисного турнира в Праге

Короткая ссылка
Россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.

В стартовом матче она одержала победу над немкой Кариной Виттёфт со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

За выход в четвертьфинал Вихлянцева поспорит с победительницей противостояния между чешками Терезой Шмитковой и Петрой Квитовой.

Ранее сообщалось, что Каролина Плишкова снялась с теннисного турнира в Праге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Теннис
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных