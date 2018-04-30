Вихлянцева вышла во второй круг теннисного турнира в Праге

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.

В стартовом матче она одержала победу над немкой Кариной Виттёфт со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

За выход в четвертьфинал Вихлянцева поспорит с победительницей противостояния между чешками Терезой Шмитковой и Петрой Квитовой.

Ранее сообщалось, что Каролина Плишкова снялась с теннисного турнира в Праге.