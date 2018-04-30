Вихлянцева вышла во второй круг теннисного турнира в Праге
Россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Праге.
В стартовом матче она одержала победу над немкой Кариной Виттёфт со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.
За выход в четвертьфинал Вихлянцева поспорит с победительницей противостояния между чешками Терезой Шмитковой и Петрой Квитовой.
Ранее сообщалось, что Каролина Плишкова снялась с теннисного турнира в Праге.
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