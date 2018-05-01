Хоккеисты Метсола, Кугрышев и Жарков перешли в «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» объявил о переходе шести новых хоккеистов.

Состав клуба пополнили нападающие Дмитрий Кугрышев, Пётр Хохряков (оба — из омского «Авангарда»), Павел Шэн (из «Югры»), Владимир Жарков (из ЦСКА), защитник Сергей Терещенко (из «Металлурга»), а также вратарь Юха Метсола (из «Амура»), сообщается на официальном сайте клуба.

С Хохряковым, Жарковым, Терещенко и Метсолой заключены контракты сроком на два года, с Кугрышевым — на один. Срок действия соглашения с Шэном не разглашается.

Ранее хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга усилился тремя новыми игроками.