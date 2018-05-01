Хоккейный клуб СКА усилился тремя новыми игроками

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Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга усилился тремя новыми игроками.

Из хабаровского «Амура» в СКА перешли форварды Алексей Бывальцев и Олег Ли в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

В состав СКА возвращён из московского «Спартака» нападающий Александр Дергачёв. Столичный клуб также получит денежную компенсацию, сообщается на сайте «Спартака».

Ранее СМИ сообщали, что нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук начнёт следующий сезон в клубе Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс».

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