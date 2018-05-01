СМИ: Манчини достиг договорённости со сборной Италии по футболу

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини достиг договорённости с Федерацией футбола Италии (FIGC) о работе в национальной команде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Corriere dello Sport.

После переговоров в Риме стороны пришли к соглашению о заключении двухлетнего контракта с Манчини на должность главного тренера команды.

Официальное объявление о назначении Манчини должно состояться в середине мая, после окончания чемпионата России. Планируется, что дебют Манчини на новом месте состоится в контрольном матче с командой Саудовской Аравии 28 мая.

Ранее сообщалось, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини, улетевший в Рим после матча чемпионата России с московским ЦСКА, вернётся к началу тренировок команды.

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