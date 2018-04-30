Источник рассказал о подробностях отъезда тренера «Зенита» Манчини в Рим
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини, улетевший в Рим после матча чемпионата России с московским ЦСКА, вернётся к началу тренировок команды.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к специалисту.
«У команды выходной, Манчини действительно улетел домой в Рим, но к возобновлению тренировочного процесса вернётся в Санкт-Петербург», — заявил он.
Ранее стало известно, что итальянский тренер Карло Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен