Источник рассказал о подробностях отъезда тренера «Зенита» Манчини в Рим

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини, улетевший в Рим после матча чемпионата России с московским ЦСКА, вернётся к началу тренировок команды.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к специалисту.

«У команды выходной, Манчини действительно улетел домой в Рим, но к возобновлению тренировочного процесса вернётся в Санкт-Петербург», — заявил он.

Ранее стало известно, что итальянский тренер Карло Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит».

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